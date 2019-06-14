В отчете МАК о катастрофе SSJ-100 зафиксировано, что после попадания молнии у самолета пропала связь

В предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100(SSJ-100) зафиксировано, что после попадания молнии у авиалайнера отключился автопилот и была нарушена связь. При этом командир экипажа оценивал ситуацию как штатную.

5 мая в 18:30 мск в аэропорту Шереметьево произошло авиационное происшествие с самолетом RRJ-95B RA-89098, принадлежащим авиакомпании "Аэрофлот". В результате погиб 41 человек. Для расследования авиапроисшествия МАК создал комиссию, члены которой работали на месте происшествия и с бортовыми самописцами.

Предварительный отчет МАК содержит поступившую на данный момент фактическую информацию, результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы.

В предварительном отчете говорится, что связь самолета с землей была на некоторое время нарушена после того, как в него попала молния.

"После попадания молнии произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией", - говорится в документе. Кроме того, из отчета следует, что летчики несколько раз пытались установить связь с диспетчером на рабочей частоте и смогли восстановить ее только на аварийной.

Предварительный отчет опубликован на сайте МАК.