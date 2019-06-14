В Астраханской области из-за отсутствия питьевой воды ввели режим ЧС

В Астраханской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия питьевой воды. Это коснулось жителей села Началово в Приволжском районе.

Так, из-за ветхого водопровода люди лишены питьевой воды. Туда поставляется только техническая. Решение от ЧС принял временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Бабушкин, как передает ОТР.

Строительство нового водопровода планируют закончить в следующем году.