Мэрия Москвы согласовала еще один митинг в поддержку Ивана Голунова

В российской столице запланирован еще один разрешенный митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Мэрия Москвы согласовала проведение акции 23 июня на проспекте Академика Сахарова. Публичное мероприятие организуют представители Либертарианской партии.

Митинг состоится с 17.00 до 19.00 на внешней стороне проспекта. Устроители акции решили продемонстрировать несогласие граждан с преследованием Ивана Голунова и других журналистов. Предполагаемое количество участников мероприятия – до двадцати тысяч человек.

Ранее власти города согласовали митинг в поддержку Ивана Голунова, который должен пройти на проспекте Сахарова 16 июня с 13.00 до 15.00. Среди инициаторов данной акции - председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов изначально подозревался правоохранительными органами в попытке сбыта запрещенных веществ. Впоследствии уголовное дело в отношении журналиста закрыли, он был освобожден из-под домашнего ареста.