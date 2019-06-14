Вассерман назвал сериал «Чернобыль» антироссийской пропагандой

Анатолий Вассерман назвал «недоучками» поклонников нового мини-сериала «Чернобыль» и призвал граждан России помнить о главной цели создателей нашумевшей картины.

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Вассерман уверен, что сериал преследует цель смешать с грязью действия Советского Союза и нынешней Российской Федерации, передаёт Lenta.Ru. Интеллектуал призвал зрителей не верить в пропаганду и отличать правду от вымысла. По его мнению, таким способом россиян намеренно «расчеловечивают» в глазах мирового сообщества.

«Эту идею через все возможные инструменты — монтаж, цветокоррекцию, музыку — вбивают в мозг, чтобы навсегда оставить у зрителя», - считает Вассерман.