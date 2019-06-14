Южноуральцев просят помочь восстановить музей «Таганай»
14 июня 2019, 13:31 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Правительство Челябинской области просит южноуральцев помочь с восстановлением коллекции музея «Таганай». Напомним, вечером 12 июня произошл пожар,к оторый уничтожил все экспонаты музея: редкие чучела животных, минералогическую коллекцию, дневники наблюдений.
Как сообщает газета «Московский комсомолец», исполняющий обязанности вице-губернатора Вадим Евдокимов обратился к южноуральцам с просьбой помочь восстановить коллекцию музея.
- Очень важно, чтобы музей обрел вторую жизнь, - сказал он. - Национальный парк «Таганай» - это уникальный памятник природы Южного Урала, наше общее культурное и историческое наследие, который должен обрести вторую жизнь.