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Южноуральцев просят помочь восстановить музей «Таганай»

14 июня 2019, 13:31 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Южноуральцев просят помочь восстановить музей «Таганай»

Правительство Челябинской области просит южноуральцев помочь с восстановлением коллекции музея «Таганай». Напомним, вечером 12 июня произошл пожар,к оторый уничтожил все экспонаты музея: редкие чучела животных, минералогическую коллекцию, дневники наблюдений.

Как сообщает газета «Московский комсомолец», исполняющий обязанности вице-губернатора Вадим Евдокимов обратился к южноуральцам с просьбой помочь восстановить коллекцию музея.

- Очень важно, чтобы музей обрел вторую жизнь, - сказал он. - Национальный парк «Таганай» - это уникальный памятник природы Южного Урала, наше общее культурное и историческое наследие, который должен обрести вторую жизнь.

 

 

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