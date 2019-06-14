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Дача против Сочи: где проведут лето российские туристы

14 июня 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Дача против Сочи: где проведут лето российские туристы

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все купленные авиабилеты с датой отдыха с 1 июня по 30 сентября 2019 года и узнали, где путешественники проведут отпуск. Полученные данные сравнивались с тем же периодом 2018 года.

В топ 10 популярных авианаправлений на лето попали два маршрута в Симферополь: из Москвы и Санкт-Петербурга и два маршрута в Сочи из тех же городов.  Все направления, попавшие в рейтинг, это рейсы с вылетами из двух столиц. Ожидаемо, большую часть топа занимают южные курортные города (Симферополь, Сочи, Анапа, Краснодар, Геленджик, МинВоды).

Меньше желающих поехать в Краснодар (направление переместилось с 5-го на 7-е место). Возможно, на спрос повлияло повышение среднего чека (+18%. Стоимость авиабилета в обе стороны из Москвы в Краснодар летом 2019 выросла с 9 172 рублей до 10 806 рублей). Сильнее всего за год подорожали перелеты из Москвы в Краснодар (+18%), МинВоды (+9%) и Анапу (+8%). Из десятки выбыл рейс Москва — Ростов-на-Дону, он переместился с 10-го на 13-е место.

Тройка самых популярных городов: Кишинев, Тиват и Тбилиси. В прошлом летнем турсезоне на третьем месте был Ереван, который сейчас переместился на 5-е место. Стало меньше желающих провести отпуск в Праге: направление не вошло в десятку самых популярных.  Значительно вырос средний чек по маршрутам: Москва— Баку (+34%), Москва — Бишкек (+25%) и Москва — Кишинев (+14%)
 
А в начале июня Туту.ру  провел опрос про летние планы путешественников. В нем приняли участие более 3 тысяч человек. Больше половины респондентов вообще не планируют далеко уезжать от дома. Четверть признались, что проведут свой отпуск на даче или в деревне. Это самый популярный вариант ответа.

18% опрошенных оказались домоседами: они ответили, что никуда не планируют уезжать, а будут отдыхать дома. Еще 14% — трудоголики, которые планируют все лето работать, чтобы заработать на отпуск осенью или зимой.

Всего 18% респондентов планируют провести каникулы за рубежом: из них 14% отправятся на море и еще 4% — на экскурсии по заграничным достопримечательностям. В отпуск на морские отечественные курорты планируют поехать 12% туристов, еще 7% проведут отпуск в экскурсионном туре по городам России. Походный отдых предпочитает 6% опрошенных.

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