Жителей Москвы предупреждают о сильном ветре и грозах в ближайшие часы

Сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей Москвы о грозах и сильном ветре в пятницу, 14 июня. Согласно последней информации специалистов, непогода обрушится на столицу в течение пары часов.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие два часа с сохранением до утра следующего дня в Москве ожидаются ливневые дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, передает РИА "Новости".

МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и соблюдать дистанцию. Специалисты напоминают, что во время грозы нельзя купаться, рыбачить и находиться рядом с водоемами. Не следует укрываться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.