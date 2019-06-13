В Роскомнадзоре рассказали, как борются с интернет-пиратством в России и на Западе

Глава Роскомнадзоров Александр Жаров уверен, что европейское законодательство в сфере интернета гораздо строже, чем российское. По его словам, в ряде западных стран наказание касается не только интернет-ресурсов, но и пользователей Сети.

Россиян могут начать штрафовать за обход блокировок Роскомнадзора

«Я бы сказал, что у них в отдельных моментах законодательство жестче... Министр внутренних дел Германии недавно фактически предъявил претензии к мессенджерам, заявив, что они являются неконтролируемыми каналами обмена информацией, в том числе, в целях осуществления террористической и экстремистской деятельности», - привёл пример Жаров.

Он подчеркнул, что в ФРГ за использование пиратских ресурсов грозит крупный штраф в размере нескольких сотен евро, передаёт РИА Новости. Также глава Роскомнадзора напомнил, что в России идёт борьба исключительно с незаконными площадками. Подобную политику Жаров объяснил тем, что в нашей стране не всегда возможно отличить пиратский сайт от легального.