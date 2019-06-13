В Кубань выпущены краснокнижные белуга, осетр и севрюга

На Рождественской набережной Краснодара сегодня впервые в реку Кубань было выпущено около полутора тысяч крупных (от 0,4 до 1,8 кг) особей белуги, русского осетра и севрюги – многочисленных в прошлом обитателей Азово-Черноморского бассейна. Это одно мероприятий по сохранению и восстановлению генофонда рыб, занесенных в Красную книгу региона. По поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко в этой работе совместно с министерством природных ресурсов края активно участвует профильный комитет ЗСК.

В сегодняшнем событии приняли участие вице-спикер Законодательного Собрания Сергей Усенко, вице-губернатор Сергей Болдин, председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус и секретарь комитета Андрей Булдин, руководство министерства природных ресурсов Кубани, представители Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, мэрии Краснодара, отраслевой науки, преподаватели и студенты КубГУ, школьники и жители краевого центра. По словам вице-спикера ЗСК Сергея Усенко, Краснодарский край один из немногих субъектов, где реально заботятся о сохранении ценных биоресурсов. Благодаря поддержке власти на Кубани постепенно восстанавливается популяция осетровых. Как отметил председатель комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус, депутаты будут и дальше проводить последовательную работу в сфере защиты окружающей среды, создавая и совершенствуя необходимую правовую базу. Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко не раз отмечал, что подобные мероприятия – хороший повод вспомнить о том, что природа требует к себе бережного и заботливого отношения. По мнению специалистов, выпуск в природные водоёмы взрослых рыб, обладающих высокой выживаемостью, является одним их элементов новой эколого-ориентированной стратегии искусственного воспроизводства осетровых, находящихся под угрозой исчезновения. Работа по сохранению биоресурсов в крае носит системный характер, с 2005 года реализуется долгосрочная программа. За это время достигнуты значительные успехи: создан краевой центр генофонда осетровых, возобновлено искусственное воспроизводство видов, которые ранее не воспроизводились или их воспроизводство было прекращено более 20 лет назад. Ежегодно в период c июня по август подведомственное министерству государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы» выпускает в природные водоемы края молодь различных видов осетровых, занесенных в краевую Красную книгу, – белуги, русского осетра, стерляди и севрюги.