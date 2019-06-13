Больше половины жителей России могут себе позволить только товары по акции

Согласно подсчётам, количество россиян, покупающих только акционные товары, в прошлом году составило 50,6%. За год до этого показатель составлял 45%, а в 2016 году – 41%.

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Специалисты утверждают, что жители России привыкли экономить и согласны ждать, пока торговая сеть не объявит о скидках на тот или иной товар. Такая тенденция объясняется непрекращаюшимся падением реальных доходов населения, а также индексом потребительского доверия, передаёт «Ведомости».

Отмечается, что на некоторые повседневные товары доля акционных доходит до 70%. При этом некоторые крупные ритейлеры сообщили о своём желании снизить долю промотоваров.