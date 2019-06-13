Путин предоставил гражданство РФ переводчику стихов Пушкина из США
13 июня 2019, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 июня, подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому поэту и драматургу Джулиану Генри Лоуэнфельду. Отмечается, что в 2013 году он был награждён МИД России почётным знаком "За дружбу и сотрудничество".
Лоуэнфельд считается одним из лучших переводчиком произведений Александра Пушкина и других русских поэтов, - сообщает ИА REGNUM.
Джулиан Генри Лоуэнфельд родился 7 июня 1963 года в Вашингтоне. Помимо стихов и пьес он занимается юриспруденцией и написание музыки и песен.
В указ о предоставлении российского гражданства также вошёл внук мецената и коллекционера искусства Сергея Щукина Андре Марку Делок-Фурко.