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Путин предоставил гражданство РФ переводчику стихов Пушкина из США

13 июня 2019, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предоставил гражданство РФ переводчику стихов Пушкина из США
фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 июня, подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому поэту и драматургу Джулиану Генри Лоуэнфельду. Отмечается, что в 2013 году он был награждён МИД России почётным знаком "За дружбу и сотрудничество".

Лоуэнфельд считается одним из лучших переводчиком произведений Александра Пушкина и других русских поэтов, - сообщает ИА REGNUM.

Джулиан Генри Лоуэнфельд родился 7 июня 1963 года в Вашингтоне. Помимо стихов и пьес он занимается юриспруденцией и написание музыки и песен.

В указ о предоставлении российского гражданства также вошёл внук мецената и коллекционера искусства Сергея Щукина Андре Марку Делок-Фурко.

 

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