В России алкоголь и табак могут начать продавать в спецмагазинах

Министерство здравоохранения поддержало законопроект о создании специальных магазинов для продажи алкогольных напитков и табачной продукции. Отмечается, что несовершеннолетние не смогут туда пройти.

"Ключевая цель нашего законопроекта - снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции. По нашим данным, около 30% покупок приходится именно на этот тип потребления", - объяснил цель документа депутат ЛДПР Андрей Свинцов изданию "Известия".

Однако эксперты считают, что "приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю" наоборот повысит потребление данной продукции.

Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития к проекту тоже отнеслись с недоверием. По их мнению, открытие специализированных магазинов отразиться на состоянии других торговых точек.

"Минфин считает, что действующим законодательством предусмотрено достаточно мер, обеспечивающих контроль за розничной продажей алкогольной продукции, для того, чтобы избежать негативного влияния на здоровье граждан", - сообщили в Минздраве.