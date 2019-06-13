В Клину задержали вора, который совершил более 20 краж

В подмосковном Клину задержали вора-рецидивиста, который совершил более 20 краж и грабежей. Об этом сообщает МВД РФ.

Ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчину задержали после того, как он ночью камнем разбил окно церковной лавки в селе Демьяново и похитил оттуда золотые и серебряные изделия. Об этом пишет Подмосковье сегодня.

Также в Слюдянке вечером 12 июня неизвестный водитель сбил 15-летнюю школьницу, которая шла с подругой вдоль проезжей части. В результате девочку госпитализировали.

Инцидент случился на улице 40-летия Октября. Предполагаемый виновник аварии ехал на легковом автомобиле темно-красного цвета, передает Телеинформ.