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Раменское: жителя избили ради смартфона

13 июня 2019, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Раменское: жителя избили ради смартфона
Фото: globallookpress.com

Уголовник избил и ограбил жителя подмосковного Раменского, отобрав у него дорогой телефон. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Ограбление произошло на улице Воровского. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Грабителем оказался ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и завели дело о грабеже, предусматривающие 12 лет тюрьмы. Его отправили под стражу. Об этом сообщает Подмосковье сегодня.

В Иркутске 13 июня столкнулись две иномарки на улице Чкалова. Госпитализирована 63-летняя пассажирка, а также пострадал 28-летний водитель.

67-летний водитель следовал в направлении Глазковского моста. Предположительно, при повороте он нарушил правило перестроения и допустил столкновение с попутно идущей иномаркой, передает Телеинформ.

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