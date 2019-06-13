Раменское: жителя избили ради смартфона

Уголовник избил и ограбил жителя подмосковного Раменского, отобрав у него дорогой телефон. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Ограбление произошло на улице Воровского. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Грабителем оказался ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и завели дело о грабеже, предусматривающие 12 лет тюрьмы. Его отправили под стражу. Об этом сообщает Подмосковье сегодня.

В Иркутске 13 июня столкнулись две иномарки на улице Чкалова. Госпитализирована 63-летняя пассажирка, а также пострадал 28-летний водитель.

67-летний водитель следовал в направлении Глазковского моста. Предположительно, при повороте он нарушил правило перестроения и допустил столкновение с попутно идущей иномаркой, передает Телеинформ.