Раменское: жителя избили ради смартфона
13 июня 2019, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Уголовник избил и ограбил жителя подмосковного Раменского, отобрав у него дорогой телефон. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Ограбление произошло на улице Воровского. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Грабителем оказался ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и завели дело о грабеже, предусматривающие 12 лет тюрьмы. Его отправили под стражу. Об этом сообщает Подмосковье сегодня.
В Иркутске 13 июня столкнулись две иномарки на улице Чкалова. Госпитализирована 63-летняя пассажирка, а также пострадал 28-летний водитель.
67-летний водитель следовал в направлении Глазковского моста. Предположительно, при повороте он нарушил правило перестроения и допустил столкновение с попутно идущей иномаркой, передает Телеинформ.