Большинство людей влюбляется в один и тот же типаж, рассказали учёные

Учёные подтвердили, что люди выбирают себе спутника жизни, руководствуясь одними и теми же принципами и при этом не делая поправки на неудачный прошлый опыт.

После очередного тяжёлого расставания люди зачастую дают себе обещания, что больше никогда не посмотрят на кого-то, кто имеет общие черты с прошлой любовью. Однако учёные из Канады доказали, что все подобные заверения оказываются не больше, чем просто словами, передаёт "Волгоградская правда".

Специалисты определили, что люди склонны выбирать партнёров, обращая внимание на одни и те же личностные качества. При этом далеко не все способны сделать поправки на имеющийся опыт и обратить внимание на человека «другого типа».