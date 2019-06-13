Под Петербургом убита жена легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова

Под Петербургом в коттеджном поселке «Антоновка» убита жена легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова. По версии следствия, на мать напал старший сын хоккеиста, 18-летний голкипер питерского СКА-1946. Его тоже зовут Максим.

За помощью к соседям прибежал младший ребенок Соколова, 15-летний Арсений, он кричал, что брат сошел с ума и кинулся на мать с ножом... Тело Ирины с перерезанным горлом обнаружили в доме, а рядом с ней истекающего кровью молодого человека. Максим, видимо, пытался покончить с собой. Сейчас он госпитализирован, о его состоянии не сообщается. Сейчас ведутся следственные действия. Сотрудники полиции и СК разбираются, что же стало причиной трагедии в доме легендарного хоккеиста, сообщает telegram-канал "112".

Максим Соколов известен по выступлению за команды «СКА» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омская область) и сборную России. Он участник Олимпийских игр в Турине, призер чемпионатов Мира, чемпион России и обладатель Кубка Европейских Чемпионов.