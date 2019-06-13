Найк Борзов рассказал, как он готовится к «Нашествию»

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области состоится фестиваль «НАШЕСТВИЕ». В этом году концерт отметит круглую дату – 20 лет.

Многолетний участник музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ» Найк Борзов вспомнил о первых концертах на фестивальной площадке и рассказал, как готовится к новой поездке, сообщает НСН.

"С самого начала на фестивале была классная погода, море людей! Музыканты классные собирались вместе и могли потусовать несколько дней. Каждый раз ожидаю, что может быть какая-то странная погода, мы там хапнем экстрима – и впечатления останутся на весь год, до следующего «Нашествия». Но, уверен, с погодой повезет", - отметил артист.