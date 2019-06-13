Дмитрий Гудков нашел других жертв наркополицейских

Известный оппозиционный политик Дмитрий Гудков нашёл нового "Ивана Голунова", журналиста, которому московские полицейские ещё в 2016 году подбросили наркотики.



Об этом он сообщил в своём блоге на радиостанции "Эхо Москвы". Редактор соцсетей телеканала «Звезда» Андрей Евгеньев уже больше трёх лет отбывает незаконный срок, а его каратели по-прежнему работают в органах. Вину Андрей Евгеньев так и не признает до сих пор. На этом основании его, осужденного на 3 года, не выпустят по УДО. Срок должен закончиться в октябре этого года, надежды на суд уже почти нет: все суды, начиная с районного, Хорошевского, и кончая Верховным, просто скопировали обвинение со всеми его ляпами.



Дмитрий Гудков рассказал ещё о нескольких случаях в его избирательном округе в Щукино, где полицейские подкидывали наркотики совершенно невиновным людям. Политик обратился к журналистам с просьбой взяться за их разработку, чтобы спасти жизни не так известных, но также невиновных парней и наказать тех, кто строит свою карьеру и благосостояние таким отвратительным способом.





