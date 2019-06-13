В Роспотребнадзоре рассказали, каких интернет-магазинов стоит остерегаться

Слишком низкая цена, чересчур настойчивые менеджеры и неточности в описании – в Роспотребнадзоре рассказали, какие признаки выдают потенциально опасные интернет-магазины.

Специалисты отметили, что стоимость товара может стать одним из самых явных показателей. «Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв», - рассказали в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре советуют насторожиться, если интернет-магазин требует внести предоплату. Ещё одним признаком мошенников может стать отсутствие самовывоза или курьерской доставки, информации о продавце или товаре. Слишком настойчивые менеджеры также должны стать поводом для опасений, считают в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали лишний раз задуматься, если магазин попадает хотя бы под один из этих признаков. Если же подходит два признака или более, то от покупки в таком магазине стоит отказаться, передаёт Мир24.