В троицком музее открылся новый выставочный зал

В Троицке музей получил своеобразный подарок к 276-й годовщине города – в нем открыли новый современный выставочный зал. В зале сразу была выставлена экспозиция с работами местных мастеров под названием «Кисти троицких художников».

Музейный зал был не просто качественно отремонтирован – в нем вдобавок установили персональное освещение практически для каждого экспоната. Это особенно важно для выставок изобразительного искусства. Работники музея обрадованы таким помещением – по их словам смена выставок теперь будет происходить заметно быстрее, поскольку гораздо проще будет выставлять новые экспонаты. Раньше развесить все картины на свои места заняло бы не меньше недели, теперь – всего два дня. Помимо картин в зале будут выставлять экспозиции фотографий и народного творчества.

Вдобавок к музею обновление получила и одна из улиц города – завершен ремонт на улице Климова в промежутке между улицами Советской и Ленина. Теперь на ней появилась велодорожка, а движение автотранспорта стало односторонним. На этом реконструкция улицы не остановлена – в этом году запланировано провести ремонтные работы вплоть до улицы Октябрьской.