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Алексей Текслер примет участие в саммите ШОС в Бишкеке

13 июня 2019, 12:25 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Полит74», глава Челябинской области примет участие в саммите ШОС в Бишкеке, куда отправляется российская делегация во главе с Владимиром Путиным.

В саммите примут участие главы 11 стран, они обсудят сотрудничество стран ШОС в сфере торговие, развитии транспортной инфраструктуры, туризма. Напомним, в 2020 году саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске. 

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