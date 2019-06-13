Алексей Текслер примет участие в саммите ШОС в Бишкеке

Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Полит74», глава Челябинской области примет участие в саммите ШОС в Бишкеке, куда отправляется российская делегация во главе с Владимиром Путиным.

В саммите примут участие главы 11 стран, они обсудят сотрудничество стран ШОС в сфере торговие, развитии транспортной инфраструктуры, туризма. Напомним, в 2020 году саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске.