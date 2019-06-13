31-летний Артюхов, самый молодой российский губернатор, начал седеть через год работы главой Ямала

Самый молодой губернатор России — 31-летний глава Ямала Дмитрий Артюхов. В его волосах жители региона заметили первые седые волосы. Пользователи сети заметили, что спустя год руководства регионом молодой губернатор начал седеть.

Артюхов опубликовал в Instagram селфи с утренней пробежки. На этом фото и рассмотрели его появившуюся седину ямальцы. Глава региона бегает по утрам и считает:"Белые ночи — лучшее время для утренней пробежки". Раньше у Артюхова седых волос не было, - уточняет Znak.com

Дмитрий Артюхов был назначен руководителем ЯНАО 29 мая 2018 года после перехода в правительство РФ Дмитрия Кобылкина. 8 сентября он вступил в должность губернатора Ямала.

В одно из недавних интервью Артюхов поделился планами на работу и отдых. Он рассказал, что собирается отдохнуть в Крыму. Но отметил, что "губернаторство — это такая работа, что себе не принадлежишь". "Благо, что есть возраст, когда можешь и побольше поработать, не нуждаясь в каком-то оздоровлении. Высыпаться надо. Самое главное — хотя бы раз в неделю поспать, это уже дает силы", - отметил глава Ямала.