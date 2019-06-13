На что россияне готовы потратить миллион долларов

Россияне немного изменили свое отношение к деньгам. В случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь наши соотечественники потратили бы деньги на обучение, на медицинсик расходы и только потом на приобретение автомобиля или недвижимости.

Опрос россиян проводился в мае. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше из разных регионов страны. Россияне отвечали на вопрос, как бы они распорядились миллионом долларов, выигранным в лотерею.

Большинство россиян (25%) вложили бы выигранный в лотерее миллион долларов в себя и своих близких. Оплатили бы обучение или лечение. Семь лет назад немного меньшее россиян были готовы потратить выигрыш подобным образом (21%).

По данным "Ромира", почти столько же россиян (24%) потратили бы деньги на покупку автомобиля, недвижимости или других предметов роскоши, - передает РИА Новости. В 2006 году и 2012 году машину юбы купили треть опрошенных (33%).

Еще одна вариант, как потратить миллион - положить в банк и жить на проценты. Такие россиян тало больше - 18% в сравнении с 2012 годом - 13%.

Больше людей пожелали бы вложить деньги в свой бизнес. Сегодня открыли или развивали бы свое дело 15% россиян. В предыдущих опросах только по 9% россиян вкладывались бы в предпринимательство.

Меньше людей готовы потратить выигрыш на путешествие. Сейчас 5% в сравнении с 2012 годом - 8%, и с 2006 годом - 6%. 4% респондентов готовы отдать деньги на благотворительность.