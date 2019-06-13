О похолодании до одного градуса в ночь на 14 июня в Подмосковье предупредили синоптики

О похолодании до плюс одного градуса в ночь на пятницу, 14 июня, в отдельных районах Подмосковья предупредили синоптики. Специалисты центра погоды "Фобос" дали прогноз погоды на ближайшее время.

По их данным, в Москве температура воздуха в ночь с четверга на пятницу понизится до примерно 10 градусов. Снижение температуры до одного градуса ожидается лишь местами. В основном в Московской области температура воздуха будет около 5-10 градусов. Обычно самый холодный район Подмосковья - Черусти.

Как и прогнозировали синоптики, в Москве похолодало в среду, 12 июня, к вечеру. В 8 утра в Москве термометры показывали в среднем плюс 14 градусов. Днем будет не так жарко, как в предыдущие дни. Столбики термометров поднимутся до плюс 21-22 градусов. Без осадков. В пятницу возможны дожди.