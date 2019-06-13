Чистота - не только залог здоровья. В России могут вырасти тарифы на мусор

В России могут еще вырасти тарифы на мусор. В тарифы на мусор предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. Эксперты объясняют, что заниматься рекультивацией необходимо, иначе страну ждет мусорный коллапс.

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Предложение сформировать внутри тарифа на мусор "резерв" для обеспечения рекультивации отработанных объектов содержится в проекте доклада Госсовета "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ". Над документом работали представители регионов, Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзора и экспертного сообщества, - пишет газета "Известия".

Повышение тарифов может составить порядка пяти процентов. Тарифы на мусор уже повышались в начале текущего года. Повышение было связано с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

С 1 января средние расходы увеличились до 100–150 рублей, а общая сумма в квитанции на 1–2%.

Тарифы в разных регионах разные, поскольку их устанавливают региональные власти.