"Всегда падает маслом вниз?": на Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд

Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце. Там прошел фестиваль "Молочные традиции", приуроченный ко Дню города и 180-летию со дня рождения основоположника молочной промышленности Н.В. Верещагина.

Бутерброд длиной 100 метров 83 сантиметра попал в Книгу рекордов России. Его общая масса составила 110 килограммов. Он стал самым крупным в истории России. Бутерброд готовили как профессиональные повара, так и жители города.

Отметим, Вологодская область выпускает более 530 тысяч тонн молока в год. Это абсолютный рекорд - 1 место на Северо-Западе и 4 место в стране. Она поставляет молочные продукты в 60 российских регионов и 11 иностранных государств.