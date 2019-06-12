Россиян могут начать штрафовать за обход блокировок Роскомнадзора

В Минкомсвязи разработали новый законопроект, в котором говорится о правилах начисления штрафов за подключение к спутниковому интернету, если оно было совершено в обход точек блокировки Роскомнадзора.

«Нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств… влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей», - сказано в документе.

Также отмечается, что весь трафик от спутниковых устройств должен проходить через наземную станцию сопряжения, принадлежащую российскому оператору и находящуюся на территории России. Раньше такое правило касалось лишь операторов мобильной спутниковой связи, но новый законопроект расширяет число тех, кто попадает под его действие, передаёт incrussia.ru.