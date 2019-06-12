В Челябинске разработают дорожную концепцию

Сегодня в Челябинске дан старт дорожным работам. Новый подрядчик по строительству и ремонту дорог - «Нижавтодорстрой» - начал ремонт на участке Университетской набережной в сторону улицы Худякова.

Как сообщали «Аругменты недели», срок и объемы работ с новым подрядчиком на месте обсудили глава Челябинской области Алексей Текслер и первый заместитель главы города Челябинска Наталья Котова.

В разговоре с корреспондентом «ЧелябинскСегодня» Наталья Котова подчеркнула, что по сравнению с прошлым годом количество финансов, выделенных на ремонт и строительство дорог увеличилось в два раза — с трех до пяти миллиардов. Сейчас ведется подготовительная работа по проведению аукционов. Наталья Котова отметила, что Челябинск нуждаетсяконцепции дорожного содержания, строительства и ремонта.

Отдельно говорить об участках: там нужно расширить, а здесь сузить – невозможно, - сказала Наталья Котова. - Решать задачи Челябинска нужно глобально, а не местечково.