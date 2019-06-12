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Фото: Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

12 июня 2019, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 12 июня, побывал на месте новых археологических раскопок на территории Московского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Путин посетил Большой Кремлевский сквер, где в мае текущего года начались раскопки на месте, где в ХVI-ХVII веках располагались приказы - так называемые органы центрального управления русского государства.

Экскурсию для президента провел директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров. Он отметил, что впервые в истории раскопки в Кремле - это научный проект, не связанный с благоустройством территории.

Путину показали обнаруженные на местах раскопок предметы отделки здания приказов, оружие и предметы быта. Президенту особенно понравилась большая медная ложка: он заявил, что с ее помощью "можно хорошо подзакусить".

Фото: Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Фото: Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Фото: Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Фото: Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

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