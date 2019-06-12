На приеме в Кремле по случаю Дня России сидит девушка в футболке с надписью "Я/Мы Голунов"
12 июня 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке с надписью "Я/Мы Иван Голунов". В Георгиевском зале работают операторы, которые транслируют все происходящее на мониторы.
Журналисты заметили, что на приеме сидит девушка в футболке с Голуновым, пишет The Bell. Говорят, операторы стараются её особо не показывать, но она все равно попадает в кадр.
Скорее всего в ближайшее время СМИ выяснит, кто же решился надеть в Кремль наряд, за который сегодня задерживают людей на несанкционированном митинге за свободу Ивана Голунова в центре Москвы.