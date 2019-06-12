На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке с надписью "Я/Мы Иван Голунов". В Георгиевском зале работают операторы, которые транслируют все происходящее на мониторы.

Журналисты заметили, что на приеме сидит девушка в футболке с Голуновым, пишет The Bell. Говорят, операторы стараются её особо не показывать, но она все равно попадает в кадр.









Скорее всего в ближайшее время СМИ выяснит, кто же решился надеть в Кремль наряд, за который сегодня задерживают людей на несанкционированном митинге за свободу Ивана Голунова в центре Москвы.