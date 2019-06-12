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В Москве закрыли сад "Эрмитаж"

12 июня 2019, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве закрыли сад "Эрмитаж"

В российской столице в среду закрыли для посетителей знаменитый сад "Эрмитаж". Об этом сегодня сообщает Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО).

Вечером в среду в столице ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер усилится до 10 метров в секунду: "В связи с неблагоприятными погодными условиями сад «Эрмитаж» закрыт", - объявили по громкой связи.

Напомним, что ранее на среду, 12 июня, в столичном регионе российские синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности (потенциальная опасность) из-за высокого уровня вероятности возникновения пожаров.

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