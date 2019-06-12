Пловец-марафонец Олег Софяник посвятит свой заплыв из Ялты в Турцию 75-летию геноцида крымскотатарского народа

Пловец-марафонец Олег СОФЯНИК хочет совершить заплыв из Ялты в Турцию на расстояние 287 километров. Посвятит он это 75-летию геноцида крымскотатарского народа, пишут «Аргументы недели-Крым».

Стартовать он планирует 1 августа, а закончить марафон 15 августа. В этот период обычно дуют попутные северные ветры. В плавание СОФЯНИК отправится из Ялты и финиширует в Синопе. Расстояние почти в 300 километров пловец планирует за 6-10 дней, пишет Avdet.

Однако для реализации задумки пловцу необходимы средства. Стоимость экспедиции составит около 300 тысяч рублей. В нее входят аренда небольшой яхты, которая должна сопровождать пловца, питание, портовые и таможенные сборы. Пловец надеется на поддержку неравнодушных людей и будет рад любой помощи.

Перечислить средства можно на карту РНКБ 2200 0202 0803 4282 СОФЯНИК Олег Алексеевич.

Напомним, в апреле этого года Олег СОФЯНИК совершил четвертый заплыв в память о жертвах депортации крымскотатарского народа. Несмотря на сильный вечер, он преодолел один километр в стиле баттерфляй.

«Депортация 1944 года – чудовищная трагедия Крымскотатарского народа – народа-мученика, совершенная тираном Сталиным и его приспешниками. Людей просто отправили на смерть. Чтобы такое никогда не повторилось. Этот заплыв посвящаю 75-й годовщине депортации народа», – заявлял тогда пловец.

А в прошлом году он совершил заплыв в 50 километров в Турции в память депортации крымских татар и других народов Крыма в 1944 году. В мае 2016 года он проплыл 25 километров.