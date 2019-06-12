Сургуту нужны революционные изменения, чтобы достичь cтатуса самого северного полумиллионника России.

В крупнейшем городе ХМАО прошла стратегическая сессия, на которой представители 12 городов и районов обсуждали будущее югорского мегаполиса.

Мэр Вадим Шувалов о планах сделать Сургут самым северным полумиллионником заявил на открытии стратегической сессии. Такие цели прописаны в стратегии развития города до 2030 года, согласованной гордумой и одобренной окружным правительством. Именно поэтому на стратегической сессии в первую очередь обсуждали развитие Сургута. Об этом пишет URA.RU.