Вопрос об условиях содержания родителей в детских больницах прорабатывают в Госдуме

Проблема размещения родителей, которые находятся в больницах со своими детьми, была поднята в петиции, адресованной законодателям, в апреле. В комитете Госдумы по охране здоровья сообщили, что ищут возможности для улучшения ситуации.

В парламенте говорят, что законодательные возможности для бесплатного нахождения родителей с детьми в медицинских учреждениях в России есть.

По части 3 статьи 51 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» одному из членов семьи дается право на размещение в стационарных условиях в течение всего периода лечения ребенка, независимо от его возраста. Если юному пациенту меньше четырех лет, для сопровождающего предусмотрено также отдельное место и бесплатное питание. Если ребенок старше, такие условия предоставляются только «при наличии медицинских показаний».

Многие родители вынуждены спать в больницах либо на одной кровати с больным, либо на стуле. Петербурженка Ирина Данилова сняла видеоролик с жалобами матерей и предложила несколько шагов, которые, по ее мнению, смогут решить проблему. Важным она считает поднять возрастную планку с 4 до 18 лет, поскольку все дети нуждаются в родителях во время болезни. Об этом пишет ПолитЭксперт.