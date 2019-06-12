Меган Маркл кормит сына грудью, а в обязанности принца Гарри входит смена подгузников

Меган Маркл и принц Гарри договорились о разделении обязанностей по уходу за маленьким сыном Арчи.

Супруга принца Гарри родила их первенца 6 мая. Родители не могут налюбоваться на сыночка.

Меган Маркл впервые появилась на публике после родов, посетив парад в честь официального Дня рождения Елизаветы II

Проводят с мальчиком все свободное время. А обязанности поделили следующим образом: Меган Маркл кормит сына грудью, а принц Гарри меняет мальчику памперсы. Еще внук королевы Великобритании Елизаветы Второй занимается приготовлением блюд для высокопоставленных гостей, - сообщает издание Daily Mail со ссылкой на королевского комментатора Кэролайн Дюран. Гуляют супруги с малышом на свежем воздухе вместе. Сына Арчи катают в коляске.

Как отмечает британское издание, герцогиня и герцог Сассекские Меган и Гарри находятся "на седьмом небе от счастья" от рождения наследника и с удовольствием знакомят сына со своими самыми близкими людьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@mrsmeghanmarkle)8 Май 2019 в 4:55 PDT