Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Вечером во вторник, 11 июня, стало известно, что корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел на свободу. Ранее сообщалось, что уголовное преследование журналиста было прекращено.

К настоящему моменту Иван Голунов покинул здание главного следственного управления МВД России по Москве, расположенное на Новослободской улице. Трансляцию сейчас ведет RT.

Уточняется, что следователь столичного ГСУ ранее сегодня ознакомил журналиста с постановлением о прекращении уголовного дела. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах, домашний арест Голунова был также отменен.