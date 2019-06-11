Журналист Иван Голунов вышел на свободу
11 июня 2019, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером во вторник, 11 июня, стало известно, что корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел на свободу. Ранее сообщалось, что уголовное преследование журналиста было прекращено.
К настоящему моменту Иван Голунов покинул здание главного следственного управления МВД России по Москве, расположенное на Новослободской улице. Трансляцию сейчас ведет RT.
Уточняется, что следователь столичного ГСУ ранее сегодня ознакомил журналиста с постановлением о прекращении уголовного дела. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах, домашний арест Голунова был также отменен.