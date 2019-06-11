Магаданская область: в реку выпустили 400 тысяч мальков кеты

В Магаданской области работники рыбоводного завода в поселке Ола выпустили в реку 400 тысяч мальков кеты.

Рабочие черпаками вылавливают мальков из садков. Рыбу там выращивали при постоянной температуре воды. Обязательную процедуру взвешивания кета проходит прямо в ведрах. Малька можно выпускать в реку, когда он вырастает до двух сантиметров и будет весить 30 грамм.

После взвешивания специалисты переносят ведра с мальками и выпускают их в Углинку, отмечает ОТР.