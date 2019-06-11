В Воронцовском дворце в Крыму после подтопления в голубой гостиной повреждены вестибюль, кабинет Воронцова, картины

После недавнего подтопления музея в голубой гостиной отвалилась штукатурка, повреждены вестибюль, кабинет Воронцова и картины, пишут «Аргументы недели-Крым».

После инцидента пресс-служба учреждения заявила, что ветер повредил часть технологической кровли, а также случилась протечка, в результате которой намокли стены первого и второго этажей. В свою очередь министр культуры РК Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ рассказала изданию «Крым.Реалии», что серьезного ущерба нет, как и прямой угрозы музейным экспонатам.

«Было намокание стен первого и второго этажей главного корпуса, но ничего не пострадало. Голубая гостиная была подмочена, и там один элемент лепки отпал. Он уже восстановлен и скоро будет возвращен на место. С кабинетом Воронцова и остальными элементами экспозиции все хорошо», – заверила глава минкульта.

В то же время пользователь Facebook Ольга ХУДОБАНДАЕВА выложила фотографии помещений дворца, которые, по ее словам, сделаны экскурсантами. Были повреждены картины, вестибюль, голубая гостиная и кабинет Воронцова, воды было по щиколотку, сетует она. Также крымчанка напомнила, что в 2017 году крыша сооружения уже ремонтировалась, к тому же на реставрацию выделялись миллионы рублей, а результата по-прежнему нет. Если первый этаж затоплен, остается лишь предполагать, что творится на втором.







