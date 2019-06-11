С нотками тревоги рассказали украинские масс-медиа об опросе Левада-центра, в котором социологи выяснили отношение граждан России Донбасса.

Это для российской аудитории тема звучит как заезженная пластинка, а для Украины тема громкая. Социологи сообщили результаты данных опрос о поддержке граждан России Донбасса. Результаты исследования опубликованы на сайте «Левада-центра».

Согласно данным опроса поддерживают выдачу российских паспортов жителям Донбасса 33 процента человек. Скорее поддерживают 37 человек из 100. За полную независимость Юго-Востока Украины проголосовали 29 человек. Два года назад поддерживающих независимость Донбасса было 37 человек.

За сохранение Донецка и Луганска в составе Украины на правах автономии высказались 17 человек (примерно столько же было в 2014 году). За включение Донбасса в состав РФ высказались 27 процентов опрошенных.