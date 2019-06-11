В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов днем во вторник, 11 июня, оценил возможность перехода в России на четырехдневную рабочую неделю.

Депутат подчеркнул, что данная идея обсуждается уже давно. По его словам, прорыв и развитие информационных технологий, а также роботизация рабочих мест привели к тому, что некоторые задачи, решение которых ранее занимало недели, сейчас могут быть решены очень быстро – в автоматизированном режиме.

В беседе с RT Вострецов заметил, что переход действительно возможен, однако очень важно проследить за тем, чтобы новый режим работы не нанес существенного ущерба оплате труда. Политик убежден, что производительность растет, когда среди работников сохраняется мотивация.