//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

11 июня 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
фото: globallookpress.com

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов днем во вторник, 11 июня, оценил возможность перехода в России на четырехдневную рабочую неделю.

Депутат подчеркнул, что данная идея обсуждается уже давно. По его словам, прорыв и развитие информационных технологий, а также роботизация рабочих мест привели к тому, что некоторые задачи, решение которых ранее занимало недели, сейчас могут быть решены очень быстро – в автоматизированном режиме.

В беседе с RT Вострецов заметил, что переход действительно возможен, однако очень важно проследить за тем, чтобы новый режим работы не нанес существенного ущерба оплате труда. Политик убежден, что производительность растет, когда среди работников сохраняется мотивация.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

В Белом доме не исключили возможность проведения новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме не исключили возможность проведения новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

//Экономика

Дмитрий Медведев предположил: "будущее - за четырехдневной рабочей неделей"

Дмитрий Медведев предположил: "будущее - за четырехдневной рабочей неделей"

Дмитрий Медведев предположил возможность перехода мировой экономики к 4-дневной рабочей неделе. Он заявил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.

//В мире

Депутат Верховной Рады придумал способ избавить Украину от «военного психоза»

Депутат Верховной Рады придумал способ избавить Украину от «военного психоза»

Украина охвачена «военным психозом». Такой точки зрения придерживается депутат Верховной Рады, бывший кандидат в президенты страны Юрий Бойко, принявший участие в одной из программ российского телевидения.

//В мире

Петр Порошенко назвал несуществующей экономическую блокаду ДНР и ЛНР

Петр Порошенко назвал несуществующей экономическую блокаду ДНР и ЛНР

Экономической блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны Украины не существует. Соответствующее заявление некоторое время назад сделал Петр Порошенко, бывший президент соседнего государства.

//Общество

В ФСБ сообщили об изменении с 12 июня порядка выезда детей из России за границу

В ФСБ сообщили об изменении с 12 июня порядка выезда детей из России за границу

В России с 12 июня изменятся правила вывоза детей за границу. В ФСБ сообщили в вступлении в силу нового порядка подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего россиянина.

//Новости СМИ2

//Общество

Россия начнет высылать пенсии мигрантам, приезжавшим на заработки из стран ЕАЭС, за рубеж

Россия начнет высылать пенсии мигрантам, приезжавшим на заработки из стран ЕАЭС, за рубеж

Россия начнет высылать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза, работавшим в нашей стране, им на родину. В ЕАЭС вместе с Россией входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.

//Общество

Помочь людям с ограниченными возможностями нам мешают ограниченные возможности нашей совести

Помочь людям с ограниченными возможностями нам мешают ограниченные возможности нашей совести

12 июня – день России. Россиянам есть, чем гордиться, но есть сферы, где из-за отношения к собственным гражданам мы вынуждены испытывать чувство стыда. Одна из таких сфер – отсутствие для наших граждан с ограниченными возможностями комфортной среды.

//Шоу-бизнес

"Ноги ее не будет на российском ТВ", за что Яна Рудковская не может простить Машу Малиновскую?

"Ноги ее не будет на российском ТВ", за что Яна Рудковская не может простить Машу Малиновскую?

У Яны Рудковской давняя война с Машей Малиновской, которая еще во время давнего суда с Николаем Батуриным за опеку над деться за деньги написала заявление, что Яна употребляет наркотики

//Шоу-бизнес

"Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия" - Лазарев высказался по поводу ссоры с Лободой

"Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия" - Лазарев высказался по поводу ссоры с Лободой

Певец Сергей Лазарев высказался по поводу слухов о его ссоре с певицей Светланой Лободой. Лазарев опубликовал в Instagram сториз со скриншотом новости про его ссору с коллегой.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Ликвидация снайпером киевских военных в зоне конфликта в Донбассе попала на видео

Ликвидация снайпером киевских военных в зоне конфликта в Донбассе попала на видео

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как снайпер ликвидирует двух украинских военных, обустраивавших свои позиции в районе линии соприкосновения в Донбассе. Ролик прокомментировали в ДНР.

//В мире

Возможное местонахождение Янтарной комнаты определили в Польше

Возможное местонахождение Янтарной комнаты определили в Польше

На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен ВОВ нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната. Об этом сообщает местная польская радиостанция.

//Общество

Украинские СМИ пугают украинцев интересом россиян к Донбассу

Украинские СМИ пугают украинцев интересом россиян к Донбассу

С нотками тревоги рассказали украинские масс-медиа об опросе Левада-центра, в котором социологи выяснили отношение граждан России Донбасса.

//Культура

Николай Дроздов ушел из программы "В мире животных", которую вел более 40 лет

Николай Дроздов ушел из программы "В мире животных", которую вел более 40 лет

Зоолог Николай Дроздов заявил, что покинул должность ведущего передачи "В мире животных", на которой находился более 40 лет. Выпуски с его участием, которые появляются в эфире, были сняты полгода назад.

//Спорт

Арбитр Филиппов: Систему VAR должны обслуживать абсолютно нейтральные люди

Арбитр Филиппов: Систему VAR должны обслуживать абсолютно нейтральные люди

В следующем сезоне судьи РФПЛ будут использовать систему VAR. Пока, правда, не решено какую: централизованную (у мониторов сидят специалисты в Москве) или автономную. Еженедельник «Аргументы недели» спросил арбитра ФИФА Виктор Филиппов, какая, по его мнению, удобнее и эффективнее.

//Общество

В Воронцовском дворце в Крыму после подтопления в голубой гостиной повреждены вестибюль, кабинет Воронцова, картины

В Воронцовском дворце в Крыму после подтопления в голубой гостиной повреждены вестибюль, кабинет Воронцова, картины

После недавнего подтопления музея в голубой гостиной отвалилась штукатурка, повреждены вестибюль, кабинет Воронцова и картины. После инцидента пресс-служба учреждения заявила, что ветер повредил часть технологической кровли, а также случилась протечка, в результате которой намокли стены первого и второго этажей.

//Общество

В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов днем во вторник, 11 июня, оценил возможность перехода в России на четырехдневную рабочую неделю.

//Здоровье

Как поставить рекорд долголетия

Как поставить рекорд долголетия

Возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании, отмечается в статье, опубликованной на сайте Live Science.

//Общество

В Латвии начались повальные обыски. Что происходит?

В Латвии начались повальные обыски. Что происходит?

Латвию захватила «борьба с коррупцией»: не успели закончится обыски в Рижской думе, как на предприятие матери главы МВД нагрянула полиция, но и на этом «проверки» не закончились… С обыском пришли и в церковь!

//В мире

Дипломат из РФ подсказал Владимиру Зеленскому рецепт решения проблемы Донбасса

Дипломат из РФ подсказал Владимиру Зеленскому рецепт решения проблемы Донбасса

Дипломат Николай Платошкин рассказал, какие действия должен предпринять украинский президент Владимир Зеленский для того, чтобы решить проблему Донбасса. По данному вопросу Платошкин высказался в телеэфире.

//В мире

Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов

Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов

Во вторник, 11 июня, украинский лидер Владимир Зеленский уволил пятнадцать губернаторов. Данную информацию предоставил сегодня заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

//В мире

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США отреагировал на инцидент с падением вертолета в Нью-Йорке. Американский лидер выразил сожаление в связи со случившимся и поблагодарил спасателей, которые сразу же прибыли на место.

//Происшествия

Охранник подмосковной больницы оказал пациенту с эпилептическим припадком первую помощь

Охранник подмосковной больницы оказал пациенту с эпилептическим припадком первую помощь

Охранник Ступинской ЦРКБ оказал пациенту с приступом эпилепсии первую помощь. Соответствующую информацию сегодня предоставили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

//Шоу-бизнес

В Group-IB официально подтвердили выводы о накрутке голосов на шоу "Голос. Дети"

В Group-IB официально подтвердили выводы о накрутке голосов на шоу "Голос. Дети"

Представители компании Group-IB закончили проверку итогов голосования в финале музыкального шоу "Голос.Дети" и во вторник, 11 июня, официально подтвердили выводы об использовании накруток голосов.

//В мире

Военный аналитик объяснил невозможность скорой ликвидации ВСУ республик Донбасса

Военный аналитик объяснил невозможность скорой ликвидации ВСУ республик Донбасса

Киев в ближайшем будущем не сможет реализовать в Донбассе «хорватский сценарий», который подразумевает ликвидацию ДНР и ЛНР. Такого мнения придерживается украинский военный эксперт Константин Машовец.

//Наука

Ученые обнаружили на Луне огромные залежи металла

Ученые обнаружили на Луне огромные залежи металла

Ученые обнаружили на южном полюсе Луны гигантские залежи металла. Исследователи полагают, что это остатки гигантского астероида, который до сих пор является "законсервированным" в мантии спутника.

//В мире

Новое направление американо-китайской информационно-торговой войны

Новое направление американо-китайской информационно-торговой войны

Мэри Джейн Максвелл, автор ShareAmerica, издающегося под эгидой Государственного департамента США, распространила статью "Репрессии против интеллигенции в Китае направлены на искоренение уйгурской культуры".

//Общество

Адвокат рассказала, какие изменения нужны в законах, чтобы не ломать психику ребенка при разводе

Адвокат рассказала, какие изменения нужны в законах, чтобы не ломать психику ребенка при разводе

Когда родители ругаются и разводятся, больше всего страдают дети. Очевидно, что это огромный стресс для детского организма. Неоднократно об этом говорили психологи и педагоги.

//Новости партнеров

//Происшествия

Источник: в Астрахани аварийно сел пассажирский самолет, следовавший из Москвы

Источник: в Астрахани аварийно сел пассажирский самолет, следовавший из Москвы

Сегодня стало известно, что в Астрахани совершил аварийную посадку пассажирский самолет, который следовал из Москвы. Соответствующую информацию ранее во вторник предоставил осведомленный источник.

//В мире

В кабмине Украины предсказали превращение президента Зеленского в «бандеровца»

В кабмине Украины предсказали превращение президента Зеленского в «бандеровца»

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что сотрудничество с Россией невозможно. Соответствующее заявление сделал Владимир Омелян, министр инфраструктуры соседнего государства.

//Экономика

В Госдуме нашли виновных в падении реальных доходов населения

В Госдуме нашли виновных в падении реальных доходов населения

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев обвинил Минфин и Центробанк в падении реальных доходов россиян. "Доходы падают, люди берут кредиты, потом платят огромные проценты — и доходы падают еще сильнее!".

//В мире

"Нам такой Гидрометцентр не нужен", - Лукашенко не устраивает прогноз погоды

"Нам такой Гидрометцентр не нужен", - Лукашенко не устраивает прогноз погоды

Президента Белоруссии Александра Лукашенко не утроило множество недостоверных фактов в прогнозе погоды. Государственного лидера возмутило столько ошибок от специалистов из центра по гидрометеорологии.

//Шоу-бизнес

45-летнюю актрису Анну Михалкову от хейтеров пришлось защищать маме

45-летнюю актрису Анну Михалкову от хейтеров пришлось защищать маме

Анна Михалкова на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи представляет фильм и будет председателем жюри в коротком метре. Актриса в Инстаграм опубликовала свое фото на открытии кинофорума. И вывела из себя хейтеров.

//Политика

Вопрос безопасности: мэрия Москвы планирует обратиться в прокуратура из-за марша в поддержку Голунова

Вопрос безопасности: мэрия Москвы планирует обратиться в прокуратура из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия вынуждена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста Ивана Голунова. Это необходимая мера, потому что организаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан на мероприятии.

//Новости СМИ2

//Общество

Семейный психолог: как россиянам правильно провести День России

Семейный психолог: как россиянам правильно провести День России

Роструд напомнил, 12 июня будет выходным в честь Дня России. В связи с этим во вторник 11 июня рабочий день должен быть сокращен на час как предпраздничный. Однако правило касается только тех, кто работает пять дней в неделю по восемь часов.

//Шоу-бизнес

Группа Queen опубликовала в соцсетях кавер-версию своей легендарной композиции балалаечника из Перми

Группа Queen опубликовала в соцсетях кавер-версию своей легендарной композиции балалаечника из Перми

Музыканты легендарной группы Queen опубликовали на своей официальной странице в Instagram кавер-версию своей знаменитой композиции The show must go on балалаечника из Перми Андрея Кирякова.

//Политика

Песков опроверг информацию об установке закрыть дело Голунова до прямой линии с президентом

Песков опроверг информацию об установке закрыть дело Голунова до прямой линии с президентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никакой установки закрыть дело задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова до прямой линии с главой государства Владимиром Путиным.

//live

Андрей Караулов: мне бы справиться с «адом», а до рая я не доживу...

Андрей Караулов: мне бы справиться с «адом», а до рая я не доживу...

Несмотря на то, что журналисту Андрею Караулову продолжают поступать угрозы убийством, он продолжает жить, работать, творить. Так, в настоящее время выходит новая серия книг под названием «Русский ад», о чем он и рассказал «АН»...

//Общество

Социолог: число бедных в России составляет 15-17%

Социолог: число бедных в России составляет 15-17%

За последний год бедных людей в нашей стране стало меньше на 400 тысяч. Однако россиян, живущих на грани нищеты, составляет почти 13%. Об этом сообщила «Известиям» вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

//Политика

Лавров предлагает США и России сделать заявление о недопустимости ядерной войны

Лавров предлагает США и России сделать заявление о недопустимости ядерной войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Соединённые Штаты должны на высшем уровне сделать заявление о недопустимости ядерного конфликта. Дипломат отметил, что во времена СССР, страны делали подобные действия дважды.

//Новости МирТесен

//В мире

Акула - тоже блогер, - считают в США

Акула - тоже блогер, - считают в США

У побережья Делмарвы (США) в Атлантическом океане была обнаружена большая акула длиной более 2,7 метра. Учёные дали рыбе имя Брансуик и создали аккаунт в Twitter, куда публикуют "путешествия" белой акулы.

//В мире

Разрушения после новой артиллерийской атаки армии Украины по ДНР сняли на видео

Разрушения после новой артиллерийской атаки армии Украины по ДНР сняли на видео

Артиллерия киевских военных нанесла удары по селу Новая Марьевка, которое находится под контролем властей ДНР. Разрушения после атаки запечатлены на видео, выложенном Народной милицией непризнанной республики.

//Шоу-бизнес

На 45-м году жизни умер участник шоу "Голос"

На 45-м году жизни умер участник шоу "Голос"

Стало известно, что на 45-м году жизни умер певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин. Согласно источнику, прощание с артистом состоится в четверг, 13 июня.

//Шоу-бизнес

"Дискотека в сельском ДК. Те же персонажи, подросли, но не изменили сути, поэтому кино в России не будет", блогер о "Кинотавре"

"Дискотека в сельском ДК. Те же персонажи, подросли, но не изменили сути, поэтому кино в России не будет", блогер о "Кинотавре"

«Кинотавр» вызывает много обсуждений. Фестиваль превратился не в кинофорум, где главное – интересные фильмы и талантливые актерские работы, а в светскую тусовку, где правят бал «прилипалы от мира искусства»

//Шоу-бизнес

Похудевшая Дана Борисова без макияжа выглядит свежее и моложе

Похудевшая Дана Борисова без макияжа выглядит свежее и моложе

Похудевшая телеведущая Дана Борисова без макияжа выглядит свежее и моложе, чем с косметикой. "Без макияжа вам очень хорошо, красавица", "Красотка Дана без мейкапа просто сногсшибательна".

//Политика

"Это прерогатива городских властей", - Песков о проведении акции в поддержку Голунова

"Это прерогатива городских властей", - Песков о проведении акции в поддержку Голунова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил акцию в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которую хотят провести в День России, 12 июня. По словам Пескова, подобное мероприятие может стать препятствием для празднования, но это вопрос городских властей.

//Общество

В Москве разразился российско-китайский научный скандал

В Москве разразился российско-китайский научный скандал

Как стало известно «АН», из Института Дальнего Востока РАН собираются уволить заместителя директора института, ведущего российского китаиста Андрея Островского. Дирекция подозревает, что он рассказал «АН» подробности якобы нецелевого расходования средств, которые были выделены на зарплаты ученым.

//Общество

Выпивший средство для очистки труб Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна

Выпивший средство для очистки труб Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна

Сын Бари Алибасова проинформировал, что его отец вышел из состояния медикаментозного сна. Слова Алибасова-младшего передал представителям СМИ Вадим Горжанкин, пиар-директор российского продюсера.

//В мире

В Риме ужесточили правила поведения для туристов

В Риме ужесточили правила поведения для туристов

Городской совет Рима обновил и расширил список запретов для туристов. Отмечается, что некоторые поправки вернулись из 1947 года. Такое решение было принято, чтобы приспособиться к потребностям современного общества.

//В мире

В ДНР назвали возможную причину обострения в Донбассе после инаугурации Зеленского

В ДНР назвали возможную причину обострения в Донбассе после инаугурации Зеленского

После инаугурации Владимира Зеленского число обстрелов в Донбассе со стороны киевских военных увеличилось. Такое заявление в разговоре со СМИ сделал Эдуард Басурин, спикер Народной милиции непризнанной ДНР.

//Шоу-бизнес

"Она не несет ответственности за свои действия на сцене", у солистки группы "Винтаж" раздвоение личности

"Она не несет ответственности за свои действия на сцене", у солистки группы "Винтаж" раздвоение личности

Анна Плетнева страдает диссоциативным расстройством идентичности или, проще говоря, раздвоением личности. И у нее даже справка есть, в которой черным по белому написано, что она заранее «освобождается от ответственности».

//В мире

Зеленский не будет "давить" на судей в принятии решения о роспуске Рады

Зеленский не будет "давить" на судей в принятии решения о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Большой палаты суда призвал членов Конституционно суда принять правильное и справедливое решение по его указу о роспуске Верховной рады и досрочных выборах. После своей речи глава государства покинул здание, чтобы "не давить на судей".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В США просыпается супервулкан Йеллоустоун, способный убить Северную Америку
2

Видео уничтожения украинского снайпера под Мариуполем выложил спикер армии ДНР
3

Прогноз о неизбежном распаде Украины на несколько государств огласили в Киеве
4

"Колхоз колхозом. Стыдно перед иностранцами", в Сети смеются над тем как одеваются российские дамы на ПМЭФ
5

Урожаи и качество картофеля падают

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры