Пушкинский округ: пьяный мотоциклист стал виновником трагедии

Вблизи посёлка Ашукино Пушкинского округа произошло страшное ДТП. Мотоциклист врезался в легковушку. От удара водителя отбросило на несколько метров, а его пассажирка погибла на месте.

Водитель мотоцикла и его молодая пассажирка на большой скорости двигались по трассе в районе Ашукино, но неожиданно байкер потерял управление и вылетет на встречную полосу. В результате аварии пассажирка мотоцикла погибла на месте, а пилота с тяжелыми травмами доставили в больницу, передает Подмосковье сегодня.

Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Дарвин на севере Австралии. Об этом сообщает НСН. Двое человек получили ранения.