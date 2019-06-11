Люберцы: пьяные мужчины устроили стрельбу напротив детской площадки

Двое мужчин в нетрезвом состоянии затеяли стрельбу напротив детской площадки на Комсомольском проспекте. Как сообщают местные жители, инцидент сильно напугал находившихся на детской площадке детей.

«Пьяные мужчины решили просто пострелять напротив детской площадки. Через некоторое время нетрезвая парочка скрывается в подъезде дома», - сообщают очевидцы. Об этом сообщает Подмосковье сегодня.



Также на танкере в порту Махачкалы случился взрыв, сообщает НСН с ссылкой на «РИА Новости».