Болгарский журналист превратил жизнь уборщицы в настоящий праздник

Дворник из Симферополя получила путевку на отдых в столице от побывавшего в Крыму болгарского журналиста. Отдых в пятизвездочном отеле, полет на вертолете и прогулка на красном Ferrari.

Журналист, пообщавшись с женщиной, убиравшей улицы, узнал, что пенсионерка давно мечтает съездить на отдых и подарил ей поездку в Москву.

Уже в начале мая Татьяна Пантелеева вместе с подругой оказались на отдыхе в элитном пятизвездочном отеле столицы. Журналист показал женщинам самые красивые места в Москве, прокатил на корабле по Москва-реке , на вертолете и красном Ferrari.

«Это мой ответ тем, кто говорит, что Болгария не признательна России. Родители воспитали меня делать добро и не ждать ничего в ответ, а в Российском университете дружбы народов научили строить мосты между народами, а не копать пропасти. Такими поступками я хочу показать, что болгары и русские – братские народы», - заявил журналист. Об этом пишет ПолитЭксперт.