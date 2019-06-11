Чубайсята волгоградского региона

Зачем покупать за недорого, когда можно арендовать за дорого? В проекте бюджета Волгоградской области на следующий год фигурируют почти 18 миллионов рублей, которые намереваются потратить на обслуживание персональных компьютеров, каждый из которых обойдется в 135 тысяч рублей.

На государственную программу, которая называется «Развитие информационного общества Волгоградской области», обратил внимание депутат Волгоградской областной думы Михаил Таранцов. Как объясняет депутат, из справки, предоставленной областным комитетом финансов, сложно понять, куда должный пойти 17 миллионов 940 тысяч рублей, предназначенные на программу импортозамещения. Но заключение Контрольно-счетной палаты региона приоткрывает тайну.

Мероприятия по импортозамещению представляют собой приобретение услуг по аренде, техническому обслуживанию и обучению пользователей сроком на три года с платой почти18 миллионов рублей в год - 400 компьютеров с отечественной операционной системой для органов исполнительной власти Волгоградской области. Совокупная стоимость затрат на три года составит 135 тысяч рублей за один компьютер.

Помните, восемь лет Анатолий Чубайс демонстрировал президенту отечественный планшет – чудо разработок его компании «Роснано». Его вот-вот должны были внедрить в серийное производство, а в ближайшем будущем российские школьники могли бы пользоваться им вместо кучи тяжелых учебников. Понятно, что под такой проект Чубайс запросил денег из бюджета.

А почему Чубайсу можно, а нам нельзя – решили волгоградские чиновники. И на вопрос депутата Таранцова: если можно купить стандартный компьютер за 35-60 тысяч рублей, зачем его брать в аренду за 135 тысяч, первыйзаместитель губернатора Волгоградской области Дорждеев ответил: это импортозамещение, а отечественная операционка – ещё и информационная безопасность.

Чем закончилась история чубайсовского отечественного планшета, который только условно можно было назвать отечественным, знаете? Проект признали неудачным, хотя деньги проели. В нашем случае, увидеть компьютеры, может, и удастся. Но цена!

- Очевидно, есть смысл по меньшей мере полагать о коррупционной составляющей. Думаю, это и правоохранительные органы должно заинтересовать.





