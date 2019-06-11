Волжская ГЭС воды прибавит, но ненамного

Волжская ГЭС в течение месяца увеличит сброс воды. Но только на 500 кубических метрах. В условиях сложившегося маловодья и угрозы засухи Волго-Ахтубинской поймы это лишь припарка умирающему. Но без этого – вообще гибель.

Икру, которую оставила отнерестившаяся рыба, уже не спасти. Из-за ушедшей рано воды и несоблюдения рыбохозяйственной «полки» большая часть икринок засохла.

- Приток воды в Волгоградское водохранилище составил всего 13% от нормы, - сообщили специалисты Росводресурсов. - Рассматривались варианты организации на Волжской ГЭС режима сброса воды без выполнения рыбохозяйственной «полки», с постепенным уходом с максимальных расходов.

Уже с конца мая и в первых числах июня среднесуточный сброс воды составил 5000 ± 200 куб. м/с.

- С учётом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки и предложений водопользователей с 11 июня по 10 июля среднесуточные сбросы воды на волгоградском гидроузле составят 5500 ± 200 куб. м/с, - объявили в Федеральном агентстве водных ресурсов. — Режим может корректироваться в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

На начало этой недели уровень Волги ниже нормального подпорного уровня более чем на полметра. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в верхнем бьефе у плотины гидроузла - 52,26 метра при нормальном подпорном уровне в 53 метра. В Волгоградском водохранилище уровень воды - 14,47 метра при норме в 15 метров.