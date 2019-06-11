Компания Huawei может заменить на своих смартфонах операционную систему Android на российскую ОС

Китайская компания - производитель смартфонов Huawei - может заменить на своих гаджетах операционную систему Android на российскую "Аврору". Это связано с американскими санкциями. Интернет-издание The Bell со ссылкой на собственные источники информирует, что Китай уже тестирует устройства с предустановленной российской ОС "Аврора".

Установку российской ОС Huawei, по данным издания, обсуждали главный исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков в преддверии ПМЭФ, а также президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, - передает ТАСС. Также рассматривается создание на территории России совместного производства чипов и программного обеспечения для устройств Huawei.

США ввели санкции против китайской компании Huawei. В черном списке Минторга США она оказалась как компания, "вовлеченная в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". Компанию обвинили в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. После ведения санкций компания Google объявила о прекращении сотрудничества. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.