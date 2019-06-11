СМИ в Германии назвали по пять самых красивых русских женских и мужских имен

В Германии назвали по пять самых красивых русских женских и мужских имен. Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские русские имена. Самыми красивыми женскими имена автор статьи, опубликованной в немецком журнале Wunderweib, назвал имена Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика.

Пять самых красивых мужских имен, по его мнению, - Алеша, Коля, Максим, Вадим, Никита.

"На русском языке говорят более 280 миллионов человек по всему миру. А сама Россия является очаровательной страной с богатой историей. Поэтому неудивительно, что русские имена красиво звучат и имеют глубокий смысл", -цитирует автора статьи РИА Новости.