"Из 140 в 80": женщина похудела из-за оскорблений подростков

Англичанка Сара Джонс из графства Чешир заставила себя похудеть из-за оскорблений подростков. Отмечается, что женщине удалось сбросить около 60 килограммов за два года.

Женщина поделилась, что она работала в школе учительницей. Однажды её дочь пришла домой и пожаловалась, что одноклассники называют её мать "жирной". Британка приняла эту новость спокойно, но ситуация не отпустила её.

Через некоторое время мать девочки обратилась к диетологу, который помог ей скорректировать план питания, - сообщает издание "Daily Mail".

Уже через неделю она смогла сбросить три килограмма. Сейчас вес англичанки составляет примерно 80 кг.

Женщина ушла с бывшей работы и теперь помогает людям похудеть. По её словам, она благодарна, что ей открыли глаза на её проблему.

"Я преобразилась во всех смыслах этого слова. Это потрясающе – иметь возможность использовать свой опыт, чтобы помочь другим в надежде похудеть", - говорит она.