"Из 140 в 80": женщина похудела из-за оскорблений подростков
10 июня 2019, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
Англичанка Сара Джонс из графства Чешир заставила себя похудеть из-за оскорблений подростков. Отмечается, что женщине удалось сбросить около 60 килограммов за два года.
Женщина поделилась, что она работала в школе учительницей. Однажды её дочь пришла домой и пожаловалась, что одноклассники называют её мать "жирной". Британка приняла эту новость спокойно, но ситуация не отпустила её.
Через некоторое время мать девочки обратилась к диетологу, который помог ей скорректировать план питания, - сообщает издание "Daily Mail".
Уже через неделю она смогла сбросить три килограмма. Сейчас вес англичанки составляет примерно 80 кг.
Женщина ушла с бывшей работы и теперь помогает людям похудеть. По её словам, она благодарна, что ей открыли глаза на её проблему.
"Я преобразилась во всех смыслах этого слова. Это потрясающе – иметь возможность использовать свой опыт, чтобы помочь другим в надежде похудеть", - говорит она.