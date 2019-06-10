Сколько раз можно поесть в ресторане бесплатно?

После многочисленных лайфхаков для потребителей известный российский ресторатор Андрей Грязнов в интервью "Аргументам недели" дал несколько советов и коллегам по бизнесу, которые тоже иногда страдают от подстав излишне предприимчивых клиентов.



В последнее время участились случаи, когда по ресторанам ходит один и тот же человек, который, делая заказ, не отказывает себе ни в чем. Это вроде хорошо, прибыль то растет, но по окончании трапезы оказывается, что клиент забыл деньги дома и не может расплатиться. Как правило, такой человек заявляет, что ждет своего друга, который и привезет необходимую сумму. Словно нарочно, по закону требовать у «халявщика» паспорт или иные ценности в качестве залога вы не имеете права. Такие элементы об этом прекрасно осведомлены. Приходится вызывать полицию, а дальше все идёт как по сценарию: стражи порядка со словами «опять ты!» просто берут злоумышленника под белы рученьки и забирают в отделение полиции, где составляют протокол об административном правонарушении. Через пару часов довольного клиента отпускают.



Частенько, осознавая свою безнаказанность, такой человек уверенно шагает уже в другое кафе, а затем в следующее. Порой мошеннику удается обойти весь район. К сожалению, ресторанный бизнес не защищен от подобных «налетов». В таких случаях штраф начинается от 1000 и заканчивается 5000 рублей, при этом счет может в разы превышать указанную сумму.



Что делать? Как советует Андрей Грязнов, обязательно сфотографируйте данного человека и распространите его фото по ресторанам знакомых, которые расположены в обозначенном районе. Кроме того, предупредите всех сотрудников, в том числе охранников, – мошенника должны знать в лицо.



Подробнее о топовых подставах в ресторанах Андрей Грязнов рассказал в эксклюзивном интервью "Аргументам недели", которое будет опубликовано в ближайшее время.



