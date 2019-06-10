Правительство опубликовало новую концепцию КоАП

Составы правонарушений в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях будут сокращены. Об этом говорится в опубликованной на сайте правительства концепции нового КоАП, пишет ТАСС.

Как в понедельник сообщает интернет-портал агентства, новая концепция КоАПа предполагает разделение административных нарушений на категории. Наказывать за них будут, исходя из тяжести совершенного деяния.

За первое легкое нарушение предусмотрено обязательное предупреждение. Такой подход предлагается также распространить на ИП, юридических лиц и их работников в случае замены административного штрафа предупреждением.

Кроме того, среди предлагаемых мер значится изменение величины штрафа в зависимости от уровня доходов предполагаемого нарушителя и его семьи. Помимо этого предлагается расширить скидку на уплату штрафов.

Всего опубликованный документ состоит из семи разделов. В них входят предложения, касающиеся понятий и принципов административной ответственности, категорий и видов административных правонарушений.